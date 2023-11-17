Gazze’de yeni doğan bebekleri kurtarma mücadelesi

DSÖ, Gazze'de İsrail saldırılarının hedefindeki Şifa Hastanesi'nde yeni doğan ve zorlukla hayatta tutulan bebeklerin tahliyesi için müzakerelerin sürdüğünü duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ise Gazze'deki sivil ölümlerle ilgili itiraf geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), İsrail’in kuşattığı Şifa Hastanesi’nde kalan bebeklerin tahliyesini kolaylaştırmak için Mısırlı yetkililerle birlikte çalıştığı ve İsrail Savunma Kuvvetleri ile müzakerelerin sürdüğü bildirildi.

ABC News’in haberine göre, DSÖ’den Dr. Richard Brennan yakıt eksikliği ve güvenlik durumunun tahliyeyi zorlaştırdığını belirtti. Brennan, DSÖ’nün günlerdir Gazze’nin kuzeyindeki hastanelerle iletişim kuramadığını söyleyerek, “Bu tamamen umutsuz bir durum” dedi.

Brennan, yeni doğanların, prematüre bebeklerin ve yoğun bakım hastalarının tahliyesi için Şifa Hastanesi’ne hareket edecek bir konvoy oluşturmaya çabaladıklarını ancak bunun çok fazla planlama gerektirdiğini belirterek, “Filistin Kızılayı’nın ambulanslarının çoğu şu anda çalışmıyor, bu yüzden Mısır’dan ambulans getirip Şifa Hastanesi’ne götürmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

DSÖ tarafından elde edilen son bilgilere göre, İsrail askerlerinin baskın düzenlediği Şifa Hastanesi’nde 36’sı yenidoğan ve 27’si yoğun bakım hastası olmak üzere yaklaşık 600 hasta, 280 personel ve 2 bin 500 yerinden edilmiş kişi bulunuyor.

NETANYAHU’DAN ‘SİVİL ÖLÜM’ İTİRAFI

Bu arada İsrail ordusu, Şifa Hastanesi’de Hamas’ın kullandığı bir tünel bulunduğunu öne sürdü. Hamas, hastanenin karargah olarak kullanıldığı iddiasını reddederken İsrail ordusu, hastanedeki tünelde çok sayıda silah depolandığını savunarak Filistinli örgütün hastanedeki sivilleri “insan kalkanı” olarak kullandığı suçlamasını yineledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD televizyonu CBS’e açıklamasında, Gazze’de sivil ölümleri en aza indirme çabalarının şu ana dek başarısız olduğunu söyledi. Netanyahu, Hamas’ın sivillerin güvenli bölgelere gidişini engellediğini öne sürdü.

BM verilerine göre 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze’de 7 Ekim’de patlak veren savaştan bu yana ölenlerin sayısı 11 bin 500’ü geçti ve bunların en az 4700’ü çocuk. (AJANSLAR)

İlginizi Çekebilir Hamas'tan 'hastaneleri kullanıyorlar' iddiasına yanıt