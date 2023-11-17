Gazze’deki ölü ve yaralı sayısı güncellenemiyor

Gazze'deki hükümet, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki bölgede ilgili makamların ölü ve yaralılarla ilgili güncel sayıları açıklayamadığını belirtti.

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İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana günlük olarak açıklanan ölü ve yaralı sayıları ile yıkıma ilişkin diğer bilgiler dün ve bugün güncellenemedi.

Gazze’deki hükümetin medya ofisinin Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, bölgede her gün yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtilirken istatistik departmanlarının son ve kesin bilgileri toparlayamadığı ifade edildi.

25 HASTANE HİZMET DIŞI

Basın açıklamasında daha çok İsrail’in hastanelere yönelik saldırıları üzerinde duruldu.

Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana hastaneler ile sağlık çalışanlarının İsrail’in hedef tahtası haline geldiği kaydedilen açıklamada, 25 hastane ile 56 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı ve 2,3 milyonluk Gazze nüfusunun sağlık hizmetinden mahrum edildiği vurgulandı.

İsrail’in, El-Ehli Baptist, Kudüs, Endonezya, Türk-Filistin Dostluk, Rantisi ve Nasr Çocuk hastanelerine saldırılar düzenleyerek ve baskınlar yaparak hastaları zorla hastanelerden çıkardığı ifade edildi.

“ŞİFA HASTANESİ’NDE 48 KİŞİ ÖLDÜ”

Şifa Hastanesi’nin İsrail askerleri tarafından işgal edildiği belirtilen açıklamada, birkaç gün içinde hastanede böbrek hastası, prematüre bebekler ve yoğun bakım hastalarından 48’inin öldüğü aktarıldı.

“SINIR KAPISI NİHAİ OALRAK AÇILSIN”

Gazze Şeridi’ndeki iletişim hizmetlerinin kesilmesiyle İsrail’in hastanelere ve sivillerin yaşadığı evlere yönelik işlediği savaş suçlarını örtbas etmek istediğine işaret edilen açıklamada, hastanelere ve yardım merkezlerine tıbbi malzeme ile diğer yardım girişlerinin yapılması için Refah Sınır Kapısı’nın nihai olarak açılması çağrısı yapıldı. (AA)

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