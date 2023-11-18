Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde binlerce kişi günlerdir aç

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail kuşatması altındaki Şifa Hastanesi'nde mahsur kalanların 8 gündür aç ve susuz beklediğini bildirdi. İsrail, dün gece Gazze'de yaşlıların barınma ve bakımı için hizmet veren Vefa Hastanesi'ni de bombaladı.

Sozcu.com.tr

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, 8 gün boyunca binlerce kişinin bulunduğu Şifa Hastanesi’ne sadece 400 kişilik yemeğin girişine izin verildiğini, bu süre zarfında da 4’ü prematüre bebek olmak üzere 51 hastanın öldüğünü duyurdu.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail’in kuşattığı Şifa Hastanesi’nde 7 binden fazla insanımız var. İçeri alınmasına izin verilen yiyecek miktarı sadece 400 kişiye yetiyor. Hastanedeki hastalar açlık ve acı çekiyor, yerinden edilenler bir parça ekmek bile bulamıyor” ifadelerine yer verdi.

İletişim kaybı nedeniyle Şifa Hastanesi’nin dünyadan tamamen izole hale geldiğini vurgulayan Kudra, hastanede biriken çöplerin mahsur kalanlar için yeni bir tehdit oluşturduğunu kaydetti. Kudra, “İşgal güçleri Şifa Hastanesi’nin altyapısını, su kuyularını ve oksijen ağını tahrip etti. Hastanede bin 500 sağlık personeli, yüzlerce hasta ve 7 binden fazla yerinden edilmiş insan ölümle karşı karşıyadır” değerlendirmesinde bulundu.

BİR HASTANE DAHA BOMBALANDI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan Vefa Hastanesi’ni hedef aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail işgal güçleri Gazze’nin güneyindeki Zehra bölgesinde bulunan Vefa Hastanesi’ni bombaladı. Saldırıda hastane müdürü Mithat Muhaysin hayatını kaybetti, bazı doktor ve hastalar yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hastanede yaklaşık 80 yaşlı tedavi görüyordu.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300’ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü. (AA)

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