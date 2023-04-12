Gizli belge sızıntısı: ‘Batılı özel birlikler Ukrayna’da’

Pentagon'dan sızdırılan belgeler, bazı Batılı ülkelerin özel birliklerinin Ukrayna'da faaliyet gösterdiğini ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) sızdırılan çok sayıda belge, birçok Batılı ülkenin özel birliklerinin Ukrayna'da faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. Belgeler, bir yıldan uzun süredir devam eden savaşta, bu doğrultuda ortaya atılan spekülasyonları doğrular nitelikte.

ABD yönetimi, belgelerin sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Adalet Bakanlığı’nın soruşturma sonucu sızıntının kaynağını bulmakta kararlı olduğunu söyledi.

Bazıları “çok gizli” olarak sınıflandırılmış belgelerde, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik karşı saldırı planları dahil birçok bilgi yer alıyor.

BBC’nin haberine göre 23 Mart tarihli bir belgede, Ukrayna’daki en büyük yabancı özel birliğin 50 kişilik ekiple İngiltere’ye ait olduğu belirtildi. İngiltere’yi Letonya (17), Fransa (15), ABD (14) ve Hollanda (1) izliyor.

Belgelerde, özel birliklerin nerede bulunduğu ve Ukrayna’da tam olarak ne yaptığına dair detaylı bilgi bulunmuyor. Sayıları görece az gibi görünse de, özel birliklerin doğası gereği oldukça etkili olduğunu söylenebilir.

Rusya, bir süredir sadece Ukrayna ile değil, NATO ile de mücadele ettiğini iddia ediyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, bu konulardaki standart politikasını sürdürerek konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadı. Ancak Salı günü bakanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, sızdırılan Amerikan belgelerinin ciddi hatalar barındırdığı ifade edildi.

İngiltere özel kuvvetleri, farklı uzmanlık alanlarına sahip birkaç seçkin askeri birimden oluşuyor ve alanında dünyanın en yetenekli birlikleri arasında gösteriliyor. İngiltere, ABD’den sonra Ukrayna’ya en fazla askeri ve mali yardım yapan ülke.

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