Göz göre göre gelen cinayetten sonra bakan istifa etti

Feribota son anda binmek isteyen bir yolcuyu iterek ölümüne sebep olan denizcilerin görüntüsünün ortaya çıkmasından sonra Denizcilik Bakanı istifa etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan'ın liman kenti Pire'de yaşanan ve güvenlik kameralarının da anbean yakaladığı bir olay ülke gündeminde şok etkisi yaratmaya devam ediyor…

Geçen hafta Pire limanından Heraklion'a doğru kalkmaya hazırlanan tarifeli feribot seferine son anda yetişen bir yolcu ile gemideki görevliler arasında yaşanan arbede feci bir ölümle sonlandı.

Gemiye binmek isteyen yolcuyu iterek denize düşmesine sebep olan iki mürettebat daha sonra olayı izlemiş ve geminin kaptanı da hareket etmişti. Bu görüntüler sonrasında kaptan ve mürettebat gözaltına alınırken bugün dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Yunanistan’ın Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis istifa ettiğini duyurdu. Yunan hükümetinin sözcüsü Pavlos Marinakis, Varvitsiotis’in yerine Christos Stylianidis’in getirileceğini belirtti.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

36 yaşındaki Antonis Karyotis isimli Yunan yolcunun ölümünün ortaya çıkmasından sonra Varvitsiotis, şoke olduğunu ve cinayeti korku ve üzüntüyle izlediğini söylemişti.

Fakat Varvitsiotis daha sonra, “Bugün insanlar bu adil olmayan ölüme üzülüyor fakat ayrıca bugün ekmeğinin parasını kazanmaya çalışan insanlar cinayetle suçlanıyor. Ve o insanlar da üzülüyor” demişti.

Bakanın sözleri büyük tepki çekti. Sözlerinin çarpıtıldığını iddia eden bakan iddiaları yalanlasa da bugün istifasını duyurdu.