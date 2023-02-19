Gözler Türkiye’de… ABD’den deprem bölgesine üst düzey ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bugün Türkiye'ye yapacağı ziyaret uluslararası medyanın gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

6 Şubat’ta meydana gelen ve 40 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği deprem felaketleri sonrasında bugün kritik bir görüşme gerçekleşecek. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın bugün resmi temaslarda bulunmak için Türkiye’ye geleceği açıklandı.

Uluslararası medya kuruluşları bu görüşmeye dikkat kesilirken Blinken’ın gündeminin ise bir yoğun olduğu kaydedildi. Gündemin birinci maddesi olarak ABD’nin Türkiye’ye nasıl yardım verebileceğinin görüşüleceği belirtilirken İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik sürecinin de ele alınacağı belirtildi.

Blinken’ın Adana’daki İncirlik Hava Üssü’ne ineceği ve oradan helikopter ile deprem bölgelerinde incelemelerde bulunacağı belirtildi. Blinken’ın yarın mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi de beklenirken, Blinken’ın programını bilen bazı kaynaklar İngiliz haber ajansı Reuters’a ABD’li bakanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşebileceğini söyledi.

Depremden sonra ABD Türkiye’ye bir arama-kurtarma ekibinin yanı sıra tıbbi yardım ve ekipman da göndermişti. ABD ayrıca Türkiye ve Suriye için 85 milyon dolar ek fon oluşturulduğunu da belirtmişti.

İLK ZİYARETİ OLACAK

2 yıldır görevde olmasına rağmen Türkiye’yi ziyaret etmeyerek dikkat çeken Blinken’dan önce bu görevi üstlenen isimlerden Hillary Clinton ve Rex Tillerson, görevlerinin ilk 3 ayında Türkiye’yi ziyaret etmişti.

Uzmanlar, Blinken’ın ziyaretini geciktirmesinin arkasında ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 krizini gösteriyor. Türkiye, ABD’nin itirazlarına rağmen 2019’da Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almış ve büyük tepki toplamıştı.

İlginizi Çekebilir ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'yi ziyaret edecek

İlginizi Çekebilir ABD'li bankadan deprem maliyeti ve faiz tahmini

İlginizi Çekebilir ABD Temsilciler Meclisi'nden çağrı: "Deprem bölgelerine yardımları sürdürün"

İlginizi Çekebilir ABD'den korkutan açıklama: Son 10 yılın en ölümcül depremi olabilir