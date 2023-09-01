Gürcistan’da cumhurbaşkanının AB ziyaretleri kriz yarattı

Gürcistan'ın Cumhurbaşkanı Zourabichvili'nin AB ziyaretleri ülkede tansiyonu bir anda yükseltti.

Sozcu.com.tr

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Gürcistan’da iktidarda olan Gürcü Rüyası Partisi, hükümetin iradesi dışında gerçekleştirdiği Avrupa Birliği (AB) ziyaretleri nedeniyle cumhurbaşkanı hakkında görevden alma süreci başlatacağını duyurdu.

Gürcü haber ajansı Interpress’in haberine göre, iktidar partisi lideri Irakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili’nin anayasayı “alenen ihlal ettiğini” söyledi.

Dün Berlin’de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşen Zourabichvili’nin bu yıl sonuna kadar karar verilmesi beklenen Gürcistan’ın AB adaylık statüsü konusunda destek almak için bugün Brüksel’de Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANINI ENGELLEMEK İÇİN MEKTUP GÖNDERİLDİ

Kobakhidze, cumhurbaşkanının toplantılara katılmasını engellemek için hükümetin bir mektup gönderdiğini belirtti.

Kobakhidze, parlamentoda salt çoğunluğa sahip olan Gürcü Rüyası’nın muhalefet partilerinden de oy alması gerekeceği için görevden almanın başarılı olma ihtimalinin düşük olduğunu kabul etti.

Gürcü asıllı eski bir Fransız diplomat olan Zourabichvili, Gürcü Rüyası’nın desteğiyle 2018 yılında Gürcistan’ın cumhurbaşkanı olarak seçilmişti.

Zourabichvili, cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden bu yana Gürcü Rüyası partisini Rusya yanlısı olmakla ve Gürcistan’ın AB’ye ve NATO ittifakına katılması konusunda yeterince kararlı olmamakla suçlayıp, partisiyle yollarını ayırmıştı. Gürcü Rüyası, Gürcistan’ın her iki bloğa da katılmasını istediğini belirtiyor.

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