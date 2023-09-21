Hakan Fidan ile görüşen Borrell: AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak adımları konuştuk
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında New York'ta, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü. Görüşme sonrası Borrell, Fidan'la görüş alışverişi yapma fırsatı bulduğunu belirterek, AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları ele aldıklarını ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı’nın X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York’ta AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile bir araya geldi.
Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında daha önce de farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla temaslarda bulundu.
BORRELL’DEN AÇIKLAMA
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya platformu X hesabından, Birleşmiş Milletler’in (BM) 78. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Dışişleri Bakanı Fidan’la görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Fidan’la BM’de görüş alışverişi yapma fırsatı bulduğunu aktaran Borrell, “AB Komisyonu ile birlikte AB Konseyi’ne sunacağım rapor öncesinde, AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları konuştuk.” ifadesini kullandı. Borrell, Karabağ’daki “son derece endişe verici” durumu da ele aldıklarını belirtti.
AB Konseyi, haziranda düzenlenen son liderler zirvesinde, Borrell ve AB Komisyonu’ndan, 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarının ışığında, sonbaharda görüşülmek üzere Türkiye ile ilişkilerin durumu hakkında rapor hazırlamalarını istemişti. (AA)