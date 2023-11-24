Hamas, 12 kişiyi serbest bıraktı

Gazze’ye saldırıları geçici olarak durduran, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayan 4 günlük insani ara başladı. Gözler yapılacak esir takasında…

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İsrail ve Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalara 4 günlük insani ara verildi.

Anlaşma kapsamında esir takasının yapılmasının beklendiği dakikalarda Hamas’ın 12 Taylandlı işçiyi serbest bıraktığı duyuruldu.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Güvenlik yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 12 Taylandlı rehinenin serbest bırakıldığı teyit edildi. Büyükelçilik yetkilileri, bir saat içinde onları almak üzere yolda” İfadelerine yer verdi. Thavisin, esirlere ilişkin detayların daha sonra aktarılacağı mesajını verdi.

“REHİNELER MISIR’A TESLİM EDİLDİ”

İsrail basını rehinelerin Kızılhaç eşliğinde sınıra doğru yola çıktıklarını açıkladı. Basın daha sonra rehinelerin Mısırlı yetkililere teslim edildiğini duyurdu.

İSRAİL, BEKLEYENLERE GAZ SIKTI

İsrail ordusu, serbest bırakılacak 24 kadın ve 15 çocuk olmak üzere 39 Filistinli esirin sevk edildiği Ofer Cezaevi önünde bekleyen Filistinlileri göz yaşartıcı gaz bombalarıyla dağıttı. Filistinliler, İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi.

TAKAS NASIL OLACAK?

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00’de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas’ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Taraflar arasında varılan mutabakata göre, ilk gün 13 İsrailli kadın ve çocuk serbest bırakılacak. İsrail de karşılığında Filistinli 39 mahkumu serbest bırakacak.

Filistinli esirlerin, Gazze’deki İsrailli esirlerin teslim alınmasının ardından serbest bırakılması bekleniyor.

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