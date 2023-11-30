Hamas ile İsrail arasındaki insani ara 7. gününde
İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakıldıktan sonra Gazze'ye saldırılara devam edeceklerini söyledi.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ara verilmesi için mutabakata varılan “insani ara” 7. gününde devam ediyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın elindeki esirler serbest bırakıldıktan sonra, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara devam edeceklerini söyledi. Basın Ofisinden yayımlanan görüntülü mesajda Netanyahu, Hamas ile varılan mutabakat kapsamında çok sayıda İsrailli esirin serbest bırakıldığını hatırlattı.
Hamas ise, yaptığı açıklamada, Gazze’de esir olan 2 Rus vatandaşının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çabalarına karşılık dün akşam serbest bırakıldığını duyurdu. Serbest bırakılan 2 esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edildiği belirtilen açıklamada, 2 Rus vatandaşının Putin’in çabalarına karşılık serbest bırakıldığı ifade edildi.
İsrail de Gazze’deki Rusya-İsrail çifte vatandaşı 2 esirin, Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkililerine teslim edildiğini doğruladı.
Bu arada İsrail askerlerinin Gazze’de çatışmalara verilen “insani ara”yı ihlal ettikleri iddiasıyla 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, “İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu” iddiasında bulunduğu 3 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi. (AA)