Hamas’tan Netanyahu’nun iddiasına yanıt geldi

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “rehinelerin hastanelerde tutulduğuna” yönelik iddiasını yalanladı. Hamas’tan yapılan açıklamada esirlerin sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle bakım merkezlerine nakledildiği öne sürüldü.

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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, esirlerin Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde bulunduğuna dair “güçlü emarelere” sahip olduklarını söylemesine karşılık Telegram platformundan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Netanyahu’nun hastanelerde Siyonist esirlerin bulunduğu yalanına yanıtımız: Onların bir kısmını sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle tedavi etmek ve canlarını korumak amacıyla bakım merkezlerine naklettik” şeklindeki iddialara yer verildi.

“PANİK ATAK GEÇİRİP ÖLDÜ” İDDİASI

İsrailli esir Aryeh Zalman Zdmanovich’in yakın zamanda yoğun bakıma alındığı, iyileştikten sonra getirildiği yere geri gönderildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu İsraillinin, bulunduğu yerin çevresine defalarca düzenlenen bombalamalar sonucu panikatak geçirerek hayatını kaybettiği ileri sürdü. Örgüt bunu belgeleyen materyallerin daha sonra paylaşılacağı kaydetti. Hamas daha sonra Aryeh Zalman Zdmanovich’e ait olduğu iddia edilen cesedin görüntülerini yayımladı.

Netanyahu, dün ABD merkezli CBS Evening News’e verdiği röportajda, esirlerin Şifa Hastanesi’nde bulunduğuna dair ellerinde güçlü emareler olduğunu ve hastaneye bu nedenle girdiklerini söylemişti. (AA)

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