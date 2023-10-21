Hamas’tan rehine açıklaması: Tartışmayacağız

Hamas, İsrail ordusuna mensup olan rehinelerin durumunu Gazze’ye yönelik saldırılar bitmeden tartışmayacaklarını bildirdi.

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Hamas yetkilisi Osman Hamdan, Tel Aviv'in saldırıları bitene kadar İsrail ordusuna mensup rehinelerin durumunu tartışmayacaklarını söyledi.

Lübnan basınına konuşan Hamdan, İsrail ordusu esirleriyle ilgili tutumlarının açık olduğunu belirterek “İsrail'in Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları sona erene kadar bunu tartışmayacağız” dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, rehinelerin serbest bırakılması için ABD ve uluslararası kurumlarla koordinasyonun devam edeceğini bildirdi.

2 ABD’Lİ SERBEST BIRAKILDI

Hamas, dün günler süren girişimler sonucu 59 yaşındaki anne Judith Tai Raanan ve 17 yaşındaki kızı Natalie'yi serbest bırakmıştı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, esirleri, “ABD Başkanı Joe Biden ve faşist yönetiminin iddialarının yanlış ve temelsiz olduğunu dünyaya kanıtlamak için serbest bıraktıklarını” söylemişti.

200 REHİNE VAR

Hamas, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki topluluklara ve askeri üslere düzenledikleri şafak baskınında en az 200 kişiyi rehin almıştı. Rehineler arasında 30 çocuk, 60 yaş üstü 20 kişi olduğu ifade ediliyor.

İsrail'in “rehinelerin nerede olduğuna dair doğru bilgi mevcut olmadığı sürece onlara zarar verme pahasına bile saldırıları gerçekleştirileceği” belirtilmişti.

SINIR'DA GERGİN BEKLEYİŞ

Öte yandan Refah Sınır Kapısı’na gelen yabancı pasaport sahibi Filistinliler, Mısır tarafına geçiş yapmak için gergin bekleyişlerini devam ettiriyor. (AJANSLAR)

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