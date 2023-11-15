Hastanede insanlık dramı… Dünya tepki gösterdi, Netanyahu övündü

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan baskınla ilgili açıklama yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Şifa Hastanesi'ne yapılan baskınla övündü.

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Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta yer alan Nasır Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Genel Müdür Zakut, “İsrail ordusu, çocukları, hastaları, refakatçilerini ve bazı sağlık personelini Şifa Hastanesi’nden zorla çıkardı, hastalar hastaneden yürüyerek ayrılmak zorunda kaldı.” dedi.

“Hastanede hala 650 hasta bulunuyor. Bunlardan 22’si yoğun bakımda, 36’sı ise prematüre bebek.” diyen Zakut, hastanedeki hastalar, sağlık personeli ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin hayatının tümüyle İsrail’in sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Zakut, bu kişilerin Gazze dışında tedavi edilmeleri, can güvenliklerinin sağlanması için Mısır’a tahliye edilmelerini talep etti.

Filistinli yetkili, ayrıca Şifa Hastanesi ve diğer hastaneler için acilen yakıt sağlanması çağrısında bulundu.

DSÖ: HASTANELER HİZMET VEREMİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Son üç gündür DSÖ’ye Gazze’deki ölüm veya yaralanma sayısına ilişkin güncelleme gelmemesinin, sağlık sisteminin işleyişini değerlendirmelerini zorlaştırdığını belirten Ghebreyesus, “Gazze’deki hastanelerin yalnızca dörtte biri çalışıyor. 36 hastaneden 26’sı ya hasar, saldırı ya da yakıtı bittiği için artık hizmet veremiyor.” dedi.

Ghebreyesus, “İsrail ordusunun Gazze’deki Şifa Hastanesine yaptığı baskın kabul edilemez. Hastaneler savaş alanı değildir.” diye konuştu.

NETANYAHU BASKINLA ÖVÜNDÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede bulunan İsrail ordusuna ait eğitim kampına yaptığı ziyarette, Gazze’ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakanlık Basın Ofisi’nden yayımlanan görüntülerde Netanyahu, Gazze Şeridi’nde “ulaşamayacakları yer olmadığını” öne sürerek, şunları söyledi:

“Gazze’yi istila edemeyeceğimizi söylediklerini hatırlıyor musunuz? İstila ettik. Gazze şehrinin kenar mahallelerine ulaşamayacağımızı söylediler, ulaştık. Şifa Hastanesi’ne giremeyeceğimizi söylediler, içeri girdik.”

Netanyahu, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü belirterek “zafer kazanıncaya kadar” Gazze’ye yönelik saldırılardan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İsrail güçleri, bu sabah erken saatlerde Gazze’nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi’ne tanklar eşliğinde baskın düzenlemişti.

GAZZE’DE SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları’nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 650’si çocuk ve 3 bin 145’i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze’de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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