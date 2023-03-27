Hırvatistan’da Şengen düzenlemesi: Sınır kontrolleri kaldırıldı

Hırvatistan'daki 9 uluslararası havalimanında Şengen'e uygun olarak sınır kontrolleri kaldırıldı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan, Şengen bölgesi kurallarına uygun olarak ülkedeki 9 uluslararası havalimanında sınır kontrollerinin kaldırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Ocak itibarıyla Şengen bölgesine dahil olan Hırvatistan’ın kara, demir ve deniz ulaşımının ardından hava ulaşımının da Şengen kurallarına uygun hale getirildiği bildirildi.

9 uluslararası havalimanındaki sınır kontrollerinin kaldırıldığına işaret edilen açıklamada, öncelikle başkent Zagreb’de başlatılan uygulamaya Dubrovnik, Split, Zadar, Pula, Rijeka, Osijek, Malo Losinje ve Brac’taki uluslararası havalimanlarının da dahil olduğu belirtildi.

Açıklamada, hava ulaşımının da Şengen bölgesine uygun hale getirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanarak, Hırvatistan’a hava yoluyla gelen yolcuların yüzde 70’inin Şengen bölgesinden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Havalimanlarındaki sınır kontrollerinin kaldırılmasıyla yolcuların daha hızlı seyahat edebileceği belirtilen açıklamada, sınır polislerinin sorumluluklarının da azaldığı bildirildi. Açıklamada, Hırvatistan’ın bu uygulamayla Şengen’e giriş sürecini tamamladığı kaydedildi.

AB’ye 2013’te üye olan Hırvatistan, 1 Ocak’ta Şengen bölgesinin 27’nci üyesi haline gelmiş, resmi para birimini kunadan avroya çevirmişti. (AA)

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