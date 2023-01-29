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Hırvatistan’dan şaşırtan karar: Bikiniyle gezene 150 euro ceza

Hırvatistan'ın Adriyatik Denizi kıyısında bulunan tatil kenti Split'te bikini veya mayo ile dolaşanlara 150 euro para cezası kesileceği duyuruldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:32 - 29 Ocak 2023 Güncellenme:
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Hırvatistan’dan şaşırtan karar: Bikiniyle gezene 150 euro ceza

Split kent yönetimi tarafından alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, kent merkezinde bikini veya mayo ile dolaşmanın yasaklandığı ve buna uymayanların 150 euro para cezası ödeyeceği belirtildi.

Kararın 1 Ocak itibarıyla uygulamaya konulduğuna işaret edilen açıklamada, kent merkezinin 21 “radar” tarafından gözetleneceği bildirildi.

Yerel medyadaki haberlerde, kamuya açık alanlarda alkol tüketenlere 150 euro, köpeklerini tasmasız gezdirenlere de 66 euro ceza uygulanacağı kaydedildi. (AA)

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