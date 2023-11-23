Hızlı trenden inen bakan ülkeyi karıştırdı

İtalya Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida'nın bindiği yüksek hızlı trende yaptıkları ülkeyi karıştırdı. Yaşanan olay sonrası bakanın istifası istendi.

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Il Fatto Quotidiano gazetesinin haberine göre İtalya Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida, ülkede temmuz ayında toplu tecavüz vakası ve küçük suç örgütlerinin merkezi olmasıyla gündeme gelen Caivano beldesinde bir etkinliğe gitmek için bindiği Trenitalia’ya ait hızlı treni yarı yolda durdurdu.

TRENİ DURDURDU, ARAÇLA YOLA DEVAM ETTİ

Haberde Lollobrigida’nın görevlilere, trenin rötarlı varacak olması nedeniyle Caivano’daki törene gecikeceğini belirterek, treni Roma yakınlarındaki Ciampino istasyonunda durdurttuğu ve ekibiyle inerek bakanlık araçlarıyla yoluna devam ettiği aktarıldı.

Lollobrigida’nın normal seferdeki hızlı treni yarı yolda durdurup trenden inmesi, ülkede tartışma konusu olurken, muhalefetin tepkisine yol açtı.

Bakana, normal seferdeki bir hızlı trene, kendi “kişisel makam aracı” muamelesi yaptığı eleştirileri yöneltildi.

Bu arada, Trenitalia firması ise trenin Ciampino istasyonunda durmasının herhangi bir gecikmeye yol açmadığını savundu.

İSTİFASI İSTENİYOR

Ana muhalefetteki Demokratik Parti’nin (PD) lideri Elly Schlein, yaptığı açıklamada Lollobrigida’nın “kibirli ve ahlaksız” bir davranışta bulunduğunu bu konuyla ilgili soruşturma önergesi vereceklerini belirtti.

Bir diğer muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) lideri Giuseppe Conte de Lollobrigida’nın hareketinin vatandaşların siyasete olan güvenine yönelik yıkıcı bir sinyal olduğunu ifade etti.

Muhalefetteki Italia Viva partisinin lideri Matteo Renzi de haberin doğrulanması halinde bakanın görevinden istifa etmesi gerektiğini kaydetti.

İSTİFA ETMEYECEĞİNİ DUYURDU

Tarım Bakanı Lollobrigida ise muhalefetin istifa çağrılarına karşılık bugün yaptığı açıklamada, hızlı treni kişisel ihtiyaçları dolayısıyla durdurduğu iddialarını kabul etmedi ve yasalara uygun hareket ettiğini savundu. Lollobrigida, istifa etmeyeceğini de belirtti.

Lollobrigida’nın partisi ve iktidarın büyük ortağı İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) de Tarım Bakanına yönelik eleştirilerin “utanç verici ve kabul edilemez” olduğunu kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı aynı zamanda iktidarın küçük ortağı Forza Italia partisinin lideri Antonio Tajani de Lollobrigida’ya destek çıktı.

Tajani, demir yollarının ve Bakan’ın konuya açıklık getirdiğini, herhangi bir suiistimal olmadığını ve kimsenin istifasına gerek olmadığını ifade etti. (AA)

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