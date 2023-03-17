Hunter Biden, “mahremiyetini ihlal ettiği” gerekçesiyle bilgisayar tamircisine dava açtı

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, bilgisayar tamircisi John Paul Mac Isaac'a "mahremiyetini ihlal ettiği" gerekçesiyle dava açtı.

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Delaware’de dizüstü bilgisayarını teslim ettiği Isaac’a karşı Hunter Biden, “kişisel bilgilerini paylaşarak mahremiyetini ihlal ettiği” gerekçesiyle dava açtı.

Federal mahkemeye intikal eden 42 sayfalık dosyaya göre, Isaac aleyhine açılan davada tamirciye, Biden’ın mahremiyetini çeşitli şekillerde ihlal ettiğine yönelik suçlamalar yöneltiliyor.

Mahkeme dosyasında, Biden’ın avukatlarının, “Isaac, (Hunter) Biden’a ait olduğuna inandığı verileri sağladığı kişilerin, o dönem başkanlığa aday olan Joe Biden’ın aleyhine, dönemin Başkanı Donald Trump’ın ise lehine kullanılacağını biliyordu ya da açıkçası bunu bilmesi gerekirdi. ” ifadesine yer verildi.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR OLAYI

New York Post gazetesi, 14 Ekim 2020’de yayımladığı haberde, Hunter Biden’ın Delaware’deki bir bilgisayar tamircisinde bilgisayarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Bilgisayardaki içeriklerde, Joe Biden’ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna’ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

İçeriklerde ayrıca, Hunter Biden’a ait cinsel içerikli ve yasa dışı uyuşturucu kullanımı gibi görsellerin de bulunduğu öne sürülmüştü.

Hunter Biden’ın avukatı Abbe Lowell, Adalet Bakanlığı ve Delaware eyaleti başsavcısına mektup göndererek, müvekkilinin dizüstü bilgisayarındaki bilgilerin çalınarak paylaşılması hakkında savcılara cezai soruşturma başlatmaları çağrısında bulunmuştu.

Lowell mektupta, Hunter Biden’ın dizüstü bilgisayarındaki şahsi bilgilerin çalınması ve dağıtılmasıyla ilgili bilgisayar tamir dükkanının sahibi John Mac Isaac ile eski Başkan Donald Trump’ın ekibinden şahsi avukatı Rudy Giuliani ve eski danışmanı Steve Bannon’ın sorumlu olduğunu savunmuştu. (AA)

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