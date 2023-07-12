İki ülke savaşın eşiğinde! AB’den açıklama geldi

Kosova Başbakanı Albin Kurti, bugün ülkenin kuzeyinde Sırp kökenliler ile yaşanan gerginliğin düşmesi için Avrupa Birliği ile anlaştığını duyurdu.

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Kosova Başbakanı Albin Kurti, bugün ülkenin kuzeyinde yerel seçimlerden sonra Sırp kökenli vatandaşlarla yaşanan gerginliğin düşürülmesi için Avrupa Birliği (AB) ile anlaşıldığını duyurdu.

Kurtinin paylaştığı düzenlemelerde Kosova Hükümeti, 1 hafta içinde ülkenin kuzeyinde tansiyonu yükseltecek adımlar atmayacağı ve buradaki belediye binalarında polisin varlığını yüzde 25 oranında azaltacağı belirtildi.

4 BELEDİYEDE ERKEN YEREL SEÇİM

Düzenlemelerde Kosova polisinin, AB güvenlik gücü EULEX ve NATO güvenlik gücü KFOR ile düzenli olarak güvenlik toplantısı yapacağı ve bahsi geçen belediye binalarında polis varlığının daha da azaltılması olasılığını değerlendireceği yer aldı.

AB ile üzerinde anlaşılan düzenlemelerde yer alan bir başka madde ise, Kosova Hükümetinin yaz mevsiminden sonra kuzeydeki 4 belediyede erken yerel seçimlerin yapılması için teşvik edici açıklama yapacağı ve gerekli yasal düzenlemeleri yerine getireceği ifade edildi. (DHA)

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