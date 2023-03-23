İngiliz askerlerinin Afganistan’da yargısız infaz iddialarına ilişkin soruşturma başladı

İngiliz ordusuna bağlı Özel Hava Servisi (SAS) askerlerinin, Afganistan'da yargısız infaz iddialarına ilişkin bağımsız soruşturma başladı.

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İngiliz SAS birliklerinin 2010-2013’te Afganistan’da 50’den fazla kişiyi yargısız infaz ettiği iddialarına ilişkin bağımsız soruşturmayı başlatan Yargıç Charles Haddon-Cave, soruşturmanın açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yargıç Haddon-Cave, soruşturmanın seyri açışından elinde kanıt olan herkesin ortaya çıkması çağrısında bulunarak, “ordunun ve ülkenin itibarının yeniden tesis edilmesi” açısından soruşturmanın kritik önem taşıdığını belirtti.

Kıdemli Yargıç, soruşturmada yer alan iddiaların “son derece ciddi” ancak bunların şu aşamada sadece iddia olduğunu vurguladı.

Bağımsız soruşturmada, iddia edilen yargısız infazların herhangi bir aşamada örtbas edilip edilmediği ve bunlardan ne gibi dersler çıkarılabileceği de belirlenecek.

İngiltere Savunma Bakanlığı, SAS askerlerinin Afganistan’da en az 54 kişiyi şüpheli koşullarda öldürdüğüne ilişkin iddiaların basına yansımasının ardından Aralık 2022’de soruşturmanın başlatılacağını duyurmuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

İngiliz yayın kurumu BBC’nin yürüttüğü bir soruşturmada, Afganistan’da 50’den fazla silahsız ve gözaltındaki kişinin 2010-2013’te İngiliz birliklerince öldürüldüğü iddia edilmişti.

BBC’nin “Panorama” adlı programı, geçen yıl yayımladığı bir bölümde, İngiliz ordusuna bağlı SAS’ın operasyonlarına ilişkin askeri belgeleri incelemiş ve belgelerde, SAS filosunun Kasım 2011’de Helmand’da çok sayıda “öldürme ve yakalama” baskınını içerdiğini öne sürmüştü.

BBC’nin soruşturması, e-postaların, “özel kuvvetlerin en üst düzey görevlilerinin, olası yasa dışı cinayetlerle ilgili endişelerin farkında olduğunu ancak yasal zorunluluğa rağmen bu şüpheleri askeri polise bildirmediklerini gösterdiğini” iddia etmişti.

Soruşturmada, bir birliğin 6 aylık bir görevde silahsız ve gözaltındaki 54 kişiyi öldürmüş olabileceği öne sürülmüştü.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada iddiaları reddetmişti.

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