İngiliz basını ortaya çıkardı: Kral Charles, ölen binlerce kişinin varlıklarına el koyuyor

İngiliz Guardian gazetesi, Kral 3. Charles'ın feodal zamanlardan kalan sistem sayesinde ölen binlerce kişinin varlıklarını kendi kârı için kullandığını yazdı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Kralı 3. Charles’ın, yüzlerce yıllık bir sistem kapsamında ülkenin kuzeybatısında ölen binlerce kişinin varlıklarına el koyarak servetine servet kattığı ortaya çıktı.

Guardian’ın haberine göre, İngiltere’nin kuzeybatısında ölen binlerce kişinin varlıkları, Kral’ın mülklerini yöneten kurum tarafından kullanılabiliyor. Feodal zamanlardan kalan sistem kapsamında Kraliyet’e bağlı Lancaster Dükalığı isimli toprak ve konut kurumu, ölen kişilere ait “bona vacantia” olarak bilinen mali varlıklara el koyabiliyor.

10 YILDA 60 MİLYON STERLİN

Bu kapsamda son yıllarda Kraliyet’in milyonlarca sterlini kasasına attığı belirtilen haberde, kurumun son 10 yılda elde ettiği 60 milyon sterlinin vergiler hariç kısmını derneklere bağışladığını savunduğu ancak belgelere göre bunun doğru olmadığı aktarıldı. Guardian, resmi belgelere göre bu paranın büyük kısmının gizlice Kral’ın mülklerinin geliştirilerek kiralanması için harcandığını yazdı.

Kral’ın bu feodal sistem sayesinde ölen insanların mülkleri üzerinden kâr elde ettiğini kaydeden gazete, üç kaynağın da bunu doğruladığını aktardı. Habere göre Kral Charles, annesi 2. Elizabeth’in ölümünün ardından miras kalan Lancaster Dükalığı’ndan 26 milyon sterlin para aldı.

Ölen kişilerin yakınları, bu uygulamayı öğrendiklerini şoka uğradıklarını söyledi.

Buckingham Sarayı ise haberle ilgili açıklama talebini reddetti.

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