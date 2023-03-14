İngiliz bulvar gazetesi Türkiye’deki seçim sürecini değerlendirdi

Seçim havasına giren Türkiye uluslararası kamuoyunda gündemden düşmüyor... İngiltere'nin çok okunan bulvar gazetelerinden Daily Mail, Türkiye'deki seçim süreciyle ilgili kapsamlı bir haber yayınladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketleri sonrasında Türkiye seçim atmosferine girdi… Altılı Masa olarak da bilinen Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçmesinden sonra seçimler uluslararası medya kuruluşlarının gündemine oturdu.

Birçok farklı ülkeden medya kuruluşları Türkiye’deki seçim süreci ile ilgili analiz yayınlarken, İngiliz bulvar gazeteleri de yaşananları ve gelişmeleri okurlarına duyurmaya başladı… İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, “Sonunda Erdoğan döneminin sonu mu geliyor? Türkiye cumhurbaşkanı Mayıs ayında yapılacak seçimlerden önce anketlerde 10 puan geride” başlığını kullandı.

Erdoğan’ın 2003-2014 yılları arasında başbakan olarak görev aldığını ve sonrasında da cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Daily Mail, “14 Mayıs’taki seçimlerde iktidarının en zorlu mücadelesiyle karşı karşıya” ifadesine de yer verdi. Gazete, “Türkiye cumhurbaşkanının 20 yıllık iktidarı Mayıs ayındaki seçimlerden önce deprem yardım çalışmalarındaki başarısızlık dolayısıyla riskli bir konumda. 20 yıl boyunca iktidarda olan Erdoğan, üçüncü dönemini elde etmeye hazırlanıyor” yorumunu yaptı.

ERDOĞAN’I BÖYLE ANLATTILAR

Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, “Hakları ve özgürlükleri genişleten bir reformist olarak çıktığı yolda Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine de başladı. Fakat daha sonra yön değiştirdi ve muhaliflere baskı uyguladı, medyayı boğdu ve demokrasiye hasar veren yasaları getirdi” ifadesine yer verdi.

Daily Mail’den Chris Jewers’ın kaleme aldığı makalede, 1994 yılında siyaset sahnesine atılan Erdoğan’ın diplomasi konusunda da hem arabulucu hem de kışkırtıcı pozisyonlarında yer aldığı aktarıldı.

İlginizi Çekebilir Fransız medyasından Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşılaştırması: Kutupsal karşıt

İlginizi Çekebilir Wall Street Journal'dan deprem, seçim ve muhalefet analizi: Erdoğan için bir test

İlginizi Çekebilir Bloomberg'den AKP'nin HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi ittifakı ile ilgili dikkat çeken yorum

İlginizi Çekebilir Bloomberg'den çarpıcı seçim analizi: Erdoğan, depremzedelere hesap vermeli