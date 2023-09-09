İngiltere’de hapishaneden kaçan eski asker yakalandı

İngiltere'de üç gün önce cezaevinden kaçan terör zanlısı eski asker Daniel Abid Halife, ülkede büyük ses getiren aramalar sonucu yakalandı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin başkenti Londra’da Wandsworth Cezaevi’nden çarşamba sabahı firar eden terör zanlısı eski asker Daniel Abid Halife yakalandı.

BBC’nin haberine göre Londra Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Halife’nin başkentin batısındaki Chiswick bölgesinde yakalandığı duyuruldu. Polis yetkililerinin bir önceki açıklamasında, Halife’nin gece bölgede görüldüğüne dair teyitli bilgi aldıkları belirtilmişti.

Görgü tanıkları, Cuma gecesi boyunca polis helikopterleriyle bölgede arama yapıldığını söyledi.

BİNLERCE POLİS ALARMA GEÇMİŞTİ

Polis Halife’nin cezaevi çalışanlarından yardım almış olma ihtimalini soruşturuyor. Londra Emniyet Müdürü Mark Rowley, Halife’nin firarının “önceden iyice planlanmış” ve “çok kaygı verici” bir gelişme olduğunu söyledi.

Kendisini, cezaevine tedarik sağlayan bir kamyonun altına bağlayarak kaçan 21 yaşındaki Halife’yi bulmak için ülkenin havaalanları ve deniz limanları alarma geçirilmişti.

2019’da İngiliz ordusuna katılan Halife, Ocak ayında “terör eylemi hazırlığı” ve “İran için bilgi topladığı” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Temmuz ayındaki duruşmasında tüm suçlamaları reddetmişti.