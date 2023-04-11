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İngiltere’den tartışma yaratan elektronik sigara teşviki

İngiltere, sigara kullanımını azaltmak için tartışma yaratacak bir adım attı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:09 - 11 Nisan 2023 Güncellenme:
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İngiltere’den tartışma yaratan elektronik sigara teşviki

İngiliz hükümeti, başlatacağı yeni programla sigara içen yaklaşık bir milyon kişiyi elektronik sigara kullanmaya teşvik edeceğini açıkladı.İngiltere sağlık bakanlığının açıklamasında, yeni program kapsamında neredeyse her beş kişiden birine elektronik sigara başlangıç takımı ve sigarayı bırakma konusunda destek sağlanacak.

Ayrıca hamileleri sigarayı bırakmaya özendirmek için hediye çekleri gibi finansal teşvikler sağlanacak.

Şu anda İngiltere nüfusunun %13’ünü sigara içen kişiler oluştururken, hükümet yeni programla bu oranı %5 ve daha altına indirmeyi hedefliyor.

İngiltere sağlık bakanı Neil O’Brien, “Bir milyon kişiye sigarayı bırakmak için yeni yardım sunacağız. Dünyada bu alanda ilk kez yapılacak “bırakmak için değiştir” adlı yeni ulusal programı finanse edeceğiz” dedi.

Sağlık bakanlığına göre, her ne kadar İngiltere’deki sigara içme oranı dünya ortalamasının altında olsa da, tütün kullanımı hâlâ ülkedeki önlenebilir hastalıkların ve vefatların en büyük sebebi. (AA)

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