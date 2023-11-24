‘İnsani ara’ kararına rağmen İsrail, Gazze’ye saldırıyor

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani aranın başlamasına rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 49. gününde sürüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını alıkoymasının ardından Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde hastaların ve sağlık ekiplerinin tahliyesi için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile koordinasyonunu durdurduğunu açıkladı.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi’ndeki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye’yi alıkoyduğu bildirildi.

İsrail yönetimi, Gazze’de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara süreci kapsamında serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin listesini teslim aldığını duyurdu.

OKULA SALDIRI: 27 ÖLÜ

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Ebu Hüseyin Okulu’na düzenlediği hava saldırısında 27 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin orta ve güneyinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında en az 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

HASTANELER HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’nin ana jeneratörünü vurdu.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, hastanenin İsrail ordusunun “şiddetli bombardımanına” maruz kaldığını, 200 yaralının ve sağlık personelinin hayatından endişe duyulduğunu bildirdi.

Endonezya Hastanesi’ne yoğun ateş ile baskın düzenleyen İsrail ordusu, yaralı bir kadını öldürürken en az 3 kişiyi de yaraladı.

Bununla birlikte, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ise Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinde İsrail askeri araçlarını ve askerlerini hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail ordusu, insani aranın devreye girmesinden önce Gazze Şeridi’nin en büyük tıbbi kompleksi Şifa Hastanesi’nin bulunduğu yerleşkede “tünel altyapısı” olduğunu iddia ettiği kısmı tesir gücü yüksek bombayla vurdu.

İNSANİ ARA BAŞLADI

Hamas ile İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı.

Taraflar arasında varılan mutabakata göre, Hamas’ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli salıverilecek.

Mutabakata göre, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerden birinci gün serbest bırakılacak aynı ailelerden 13 İsrailli kadın ve çocuk, yerel saatle 16.00’da Refah Sınır Kapısı’na doğru hareket edecek.

Ancak İsrail ordusunun, çatışmalara insani ara verilen Gazze Şeridi’nde bölgenin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bununla birlikte, Gazze Şeridi’nde insani ara devreye girerken İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da baskınlarına devam etti.

GAZ, AKARYAKIT VE YARDIM YÜKLÜ TIRLAR GAZZE’DE

Hamas ile İsrail’in vardığı “çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı” kapsamında Mısır'dan Gazze Şeridi’ne yakıt yüklü tırların girmeye başladığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde 4 tanker akaryakıt, 4 tanker evde kullanıma uygun doğal gaz, Mısır’ın Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’nin güneyindeki BM heyetine teslim edildi.

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahtan bu yana gaz, akaryakıt ve yardım yüklü 60 tırın Gazze’ye girdiğini söyledi.

Ebu Muhsin, “Gazze’ye bugün 84 ton gaz taşıyan 4 tır ile 150 bin ton akaryakıt taşıyan 3 tırın gireceğini” ifade etti.

İnsani ara müddetince Gazze’ye günlük 130 bin litre dizel yakıt ile 4 tır gaz ulaştırılması öngörülüyor. Cuma günü boyunca da Gazze’ye gıda, insani yardım ve tıbbi malzeme yüklü 230 yardım tırının girmesi bekleniyor.

Gazze Şeridi, normal şartlarda günlük 400 bin litre yani 500 tır yakıta ihtiyaç duyuyor.

GAZZE’DE SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze’deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları’nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150’den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 231 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze’de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü. (AA)

İlginizi Çekebilir İsrail ve Hamas arasında esir takası