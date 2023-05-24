Interpol’ün kırmızı bülten çıkardığı Lübnan Merkez Bankası Başkanı için yurt dışı yasağı getirildi

Lübnan yargısının, Interpol tarafından uluslararası tutuklama kararı çıkarılan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'ye yurt dışı yasağı getirip pasaportuna el koyduğu belirtildi.

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Lübnan basınında yer alan haberlere göre Selame, Adalet Bakanlığına gelerek Temyiz Mahkemesi Yargıcı İmad Kabalan’a Interpol’ün aldığı karara ilişkin ifade verdi.

Kabalan, Lübnan’da hakkında açılan yolsuzluk davalarına binaen Selame’ye yeniden yurt dışı yasağı getirdi.

Yargıç Kabalan’ın kararıyla Selame’nin sahip olduğu Fransız ve Lübnan pasaportlarına da el konuldu.

FRANSIZ YARGISI VE INTERPOL KARARI

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında “kara para aklama, zimmete para geçirme ve yolsuzluk” iddialarıyla Fransa’nın başkenti Paris’te açılan davada mahkeme 16 Mayıs’ta “uluslararası tutuklama” kararı vermişti.

Paris’teki mahkeme kararının ardından “kırmızı bülten” çıkaran Interpol de 19 Mayıs’ta Selame’nin tutuklanması talebine ilişkin resmi yazıyı Lübnan İçişleri Bakanlığına teslim etmişti.

İçişleri Bakanlığı Lübnan yargısının alacağı karara göre talebin yürürlüğe koyulacağını bildirmişti.

Lübnan’da 30 yıldır Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan 72 yaşındaki Selame’nin görev süresi bu ay doluyor. Selame’nin Lübnan’da tutuklanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor.

SELAME HAKKINDAKİ YOLSUZLUK SUÇLAMALARI

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak, Ocak 2021’de İsviçre’deki adli merciler tarafından “zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk” gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Selame’nin kardeşi Raca Selame’ye ait Forry Şirketi’nin, Lübnan Merkez Bankasına ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002’den 2014’e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.

Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021’de İsviçre’nin soruşturma talebi için Lübnan’dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.

Selame, 17 Kasım 2021’de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini duyurmuştu.

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, 11 Ocak 2022’de Riyad Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamış, 19 Şubat 2022’de de Selame’nin ikamet ettiği Lübnan’ın Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.

Selame ayrıca 16 Mart 2023’te Beyrut’ta, Avrupa’dan gelen adli bir heyetin huzurunda hakkındaki iddialara ilişkin ifade vermişti. (AA)

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