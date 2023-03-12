Irak’ta 22 IŞİD’li öldürüldü
Irak'ta terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, örgütün 22 üyesi etkisiz hale getirildi.
Irak resmi ajansı INA’ya göre, Irak Terörle Mücadele Birimi Başkanı Korgeneral Abdulvehhab es-Saidi, Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kays el-Muhammedavi ile operasyona dair basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Saidi, Enbar’da düzenledikleri operasyonda, örgütün sözde Felluce sorumlusu olduğu iddia edilen kişinin de aralarında bulunduğu 22 IŞİD mensubunun öldürüldüğünü söyledi. Saidi, operasyonun devam ettiğini kaydetti.
ÖRGÜTTEN GERİ ALINMIŞTI
Terör örgütü IŞİD, 2014’te Irak’ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017’de IŞİD’e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu ancak örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor. (AA)