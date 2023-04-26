İran liderinin eski sözcüsüne suikast
İran’ın dini lideri Hamaney’in eski temsilcilerinden din adamı Abbasali Süleymani, vurularak öldürüldü.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in eski temsilcisi Abbasali Süleymani, suikast sonucu hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonu, Süleymani'nin Mazenderan eyaletinin Babolsar kentinde vurularak hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırganın yakalandığını aktaran İran medyası saldırının nedeniyle ilgili açıklama yapmadı.
Süleymani, İran'ın dini liderini de belirleyen 88 üyeli Uzmanlar Meclisi'nde de görev yapmıştı. Din adamı, Sistan Belucistan bölgesinde Hamaney'in temsilcileri arasındaydı.