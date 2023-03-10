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İran’da 4 cami ateşe verildi

İran'ın Yezd kentinde 4 caminin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildiği bildirildi.

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İran’da 4 cami ateşe verildi

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, Yezd kentindeki Azadşehr bölgesinde 4 cami, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

FAİLLER ARANIYOR

Camilerdeki maddi hasarın henüz açıklanmadığının belirtildiği haberde, polisin çevredeki güvenlik kameraları ve diğer tanımlama yöntemlerini kullanarak olayın faillerini tespit etmeye çalıştığı aktarıldı.

Yetkililerden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. (AA)

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