İran’dan Suriye ve Türkiye’ye normalleşme planı önerisi

Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme çabaları gündemdeki yerini korurken İran, Ankara ve Şam'a önerdiği aksiyon planını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Ankara-Şam hattındaki yakınlaşma çabalarında arabulucu rolü üstlenen İran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Geçen ay Sky News Arabia'ya konuşan Suriye Devlet Başkanı Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmek istemediğini belirterek “Bizim hedefimiz Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi, fakat buna karşılık olarak Erdoğan’ın amacı ise Türkiye’nin Suriye’deki varlığını meşru kılmaya çalışması. Dolayısıyla Erdoğan’ın şartları altında bir görüşme gerçekleşemez. Erdoğan’la neden buluşayım ki? Bir şeyler içmek için mi?” demişti.

Bu sözlerin ardından Şam'dan Türkiye'nin Suriye’deki askeri varlığıyla ilgili peş peşe sert açıklamalar devam etmişti. Ülkenin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas “Türkiye'nin Suriye topraklarını işgali ve işgal altındaki bölgelerde uyguladığı suç teşkil eden uygulamalar açık bir saldırganlık ve uluslararası ilkelerin açık bir ihlalidir” diye konuşurken Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da Türkiye’ye karşı Arap ülkelerinden destek istemişti.

‘ÖNCE TÜRK ASKERİ ÇEKİLSİN’

Konuyla ilgili son açıklama, normalleşme çabalarında arabuluculuk rolü üstlenen İran’dan geldi. Geçen ay Şam’a yaptığı ziyarette Esad’la görüşen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan, Ankara ve Şam’a normalleşme için bir aksiyon planı önerdiklerini söyledi.

Gazetecilere planın detaylarını aktaran İranlı bakan, Türk askerinin öncelikle Şam’ın istediği gibi Suriye’nin kuzeyinden çekilmesini teklif ettiklerini belirtti. Suriye’nin de buna karşılık olarak Türkiye’ye yönelik terör tehdidini engellemek üzere kuzey sınırına asker konuşlandırmasını önerdiklerini kaydeden Abdüllahiyan, İran ve Rusya’nın da bu planda garantör görevi üstleneceğini ifade etti.

Haberi aktaran Suriye devletine yakın El Vatan gazetesi, Şam’ın plana yanıtıyla ilgili bilgi vermedi.

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