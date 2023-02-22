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İran’ın güneybatısında deprem

İran'ın güneybatısında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sozcu.com.tr
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İran’ın güneybatısında deprem

İran’ın güneybatısındaki Fars eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Dorz köyü olan 5,5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 04.41'te kaydedildi. Deprem yerin 11 kilometre altında gerçekleşti.

Fars Eyaleti Kızılay Müdürü Hüseyin Dervişi, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Dervişi, deprem merkezine yakın bölgedeki acil müdahale ekiplerinin hazır beklediğini aktardı.

Dorz köyünde dün de 5,2 büyüklüğünde depremle meydana gelmişti. (AA)

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