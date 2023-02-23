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İspanya Başbakanı Sanchez Kiev’de

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti.

Sozcu.com.tr
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İspanya Başbakanı Sanchez Kiev’de

İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Polonya’ya giden Sanchez, buradan trenle Kiev’e geçti.

Sanchez, 21 Nisan 2022’den sonra ikinci kez Kiev’e giderken, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek ve Rusya’nın saldırılarından zarar gören bazı kentleri ziyaret edecek.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Leopard 2 tipi 6 tankı mart sonu ya da nisan başında Ukrayna’ya göndereceklerini açıklamıştı. (AA)

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