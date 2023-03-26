İspanya kralı gündemi değerlendirdi: Korkunç bir trajedi

İspanya Kralı 6. Felipe ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenen "28. İbero-Amerika Zirvesi"nde değerlendirmelerde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Kral 6. Felipe, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa değinerek, “Rusya’nın haksız saldırganlığı nedeniyle herkesi etkileyen korkunç bir trajedi” yaşandığını söyledi.

Başbakan Sanchez de pandemi ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının “olağanüstü belirsizlik ve istikrarsızlık” meydana getirdiğini kaydetti.

İspanya’nın Rus saldırganlığını “en güçlü ifadelerle” kınadığını hatırlatan Sanchez, “Putin, eylemleriyle ulusların barış içinde ve bir arada yaşamanın en temel ilkelerini ihlal etti ayrıca küresel etkisi olan bir krize yol açtı” ifadesini kullandı.

Sanchez, İspanya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığında, Latin Amerika ve Karayipleri her zaman bir öncelik olarak göreceğini de bildirdi.

İspanya’nın, küresel zorlukları ortaklaşa ele almak için bölgeler arasında düzenli ve sistematik bir diyalog kuracağını dile getiren Sanchez, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR), Şili ve Meksika ile AB ticaret anlaşmalarını ilerletmeyi amaçladığını belirtti.

İbero-Amerika Zirvesi’nin önemine vurgu yapan Sanchez, “Topluluk, hem gıda güvenliğinde hem de çevre alanında ve dijital dönüşümde insancıl bir bakış açısıyla taahhüdünü ortaya koydu” değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Sanchez, zirve kapsamında Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso ile de bir araya geldi.

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