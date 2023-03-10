İspanya ve Slovakya’dan müzakerelere destek

Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinden İspanya ve Slovakya’nın, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen müzakereleri destekledikleri bildirildi.

Sozcu.com.tr

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İspanya Dışişleri Bakanlığı İletişim Danışmanı Elena Aljarilla Cortezon, yaptığı açıklamada İspanya'nın, Kosova'nın bağımsızlığını tanımama tutumunu sürdürdüğünü söyledi.

AB temsilcilerinin iki ülke arasındaki çatışmaları önleme çabalarını desteklediklerini belirten Cortezon, “Kosova sorununun Belgrad ile Priştine arasında diyalog yoluyla çözülmesi gereğini savunuyoruz. Kosova sorununun çözümü için kesin bir çaba göstermenin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Cortezon, Kosova ile Sırbistan arasında varılacak olası bir anlaşmanın uygulanmasının önemine işaret ederek, “27 Şubat’taki toplantının sonucu ileriye doğru bir adımdı ancak Avrupa Konseyi tarafından şubat ayında memnuniyetle karşılanan ‘AB önerisi temelinde ilişkilerin normalleştirilmesi' konusunda bir anlaşmaya varmak için daha yapılması gereken işler var. Hem Belgrad hem de Priştine’nin öneri metni üzerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın anlaşmaya varması olumlu olsa da nasıl uygulanacağına dair net bir plan olmadan kesin bir anlaşma olmayacaktır” dedi.

Slovakya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise iki ülke arasında yapılan son müzakere toplantısı ilişkilerin normalleşmesi yönünde “önemli bir adım” olarak nitelendirildi.

Açıklamada, “Bu, daha fazla müzakere ederek ilişkilerin tamamen düzelmesini sağlayacak yasal zorunluluğu olan bir anlaşmaya varılması yönünde itici bir güç olabilir. Taraflardan, geçmiş tüm anlaşmaların uygulanmasını ve sonraki müzakere turlarında yapıcı bir yaklaşım bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Kosova-Sırbistan müzakereleri konusunda, AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell'in Slovakya'nın tam desteğine sahip olduğuna vurgu yapıldı.

Kosova’nın bağımsızlığı AB’ye üye ülkelerden İspanya, Yunanistan, Romanya, Slovakya ve Kıbrıs Rum kesimi tarafından tanınmıyor.

Kosova’nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, Sırbistan ile anlaşmanın imzalanması halinde bu 5 AB üyesine Kosova'yı tanımaları çağrısında bulunmuştu.

MÜZAKERELER 18 MART’TA YAPILACAK

AB, Sırbistan ve Kosova arasındaki Belgrad-Priştine Diyaloğu’nun bir sonraki toplantısının 18 Mart’ta Kuzey Makedonya’nın Ohri kentinde yapılacağını duyurmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Toplantıda, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda AB Anlaşması Uygulama Planı’nın sonuçlandırılması üzerinde durulacak.” bilgisi paylaşılmıştı.

Sırbistan, 2008’de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011’de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.

Borrell, 27 Şubat’ta yaptığı açıklamada Kosova ve Sırbistan’ın ilişkileri normalleştirmek amacıyla prensipte anlaştıklarını ancak anlaşmanın uygulanması için daha fazla zaman gerektiğini söylemişti. (AA)

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