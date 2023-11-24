İspanya’dan AB’ye Filistin resti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği’nin Filistin devletini tanımaması halinde ülkesinin kendi kararını alacağını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve İspanya Başbakanı Sanchez, dün İsrail ve Filistin’de yaptıkları görüşmelerin ardından bugün de Mısır’da temaslarda bulundu.

Mısır’da basına açıklamalarda bulunan Sanchez, İspanya’nın kısa zamanda Filistin devletini tanıyacağının işaretini verdi.

Sanchez, “Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği’nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Buna değer ve önemli olan bir şey. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız ama AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır” diye konuştu.

İspanya, İsrail ile Hamas’ın çatışmalara başladığı 7 Ekim’den bu yana üyesi olduğu Avrupa Birliği ülkeleri ile sık sık fikir ayrılıkları yaşadı.

Sanchez, İsrail ve Filistin arasında kalıcı ateşkes sağlanması halinde, iki devletli çözüm temeline dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için diplomasi yürütüyor. (AA)