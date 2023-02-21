İspanya’nın kurduğu sahra hastanesinde 1800 depremzede tedavi edildi

İspanya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (AECID) koordinasyonundaki İskenderun'da bulunan sahra hastanesinin haftanın her günü 24 saat açık olduğunu kaydeden yetkililer, şimdiye kadar yaklaşık 1.800 depremzedeyi tedavi ettiklerini belirtti.

Sozcu.com.tr

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AECID ile Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım işbirliğinde yaklaşık 11 gün önce İskenderun’da açılan İspanya’nın sahra hastanesinde görevli yetkililer açıklamalarda bulundu.

İspanyol yetkililer sahra hastanesinin haftanın her günü depremzedelere açık olduğunu belirterek şimdiye kadar yaklaşık 1.800 depremzedeyi tedavi ettiklerini kaydetti.

AECID’in sağlık ekipleri, sahra hastanesinin günlük olarak 230 kişiye hizmet verdiğini vurguladı.

İspanya’nın sahra hastanesinde atık yönetimi ve altyapısal kaynaklara önem verdiklerini ifade eden yetkililer, hastaneye tedaviye gelen yerel halkın kendilerine gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını bazı hastaların kendilerini ziyarete gelerek küçük anlamlı hediyeler getirdiğini kaydetti.

Türk Eczacılar Birliği’nin 17 Şubat’ta hastaneyi ziyaret ederek ilaç yardımında bulunduğu ayrıca ifade edildi.

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