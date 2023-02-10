İspanyol kurtarma ekiplerinden duygulandıran paylaşım

İspanyadan gelen ve arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam eden kurtarıcılara Türk halkının ikramı duygulandırdı. Zamanla yarışan ve dinlenmeye vakitleri olmayan İspanyol ekip, yerel halkın kendilerine sunduğu etli pide için teşekkür ederek "Unutmayın, kahramanlar onlar. Biz sadece sizlerin umuduyuz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın dört bir yanından Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatısını etkileyen deprem felaketi sonrasında deprem bölgelerine akın eden arama-kurtarma ekiplerinden duygulandıran ve umut veren paylaşımlar yapılıyor.

Zamanla yarışan, dinlenmeye ve ihtiyaç gidermeye vakitleri olmayan İspanyanın Bomberos GIRECAN arama-kurtarma ekibi, yerel halkın kendilerine sunduğu etli pideyi paylaşarak, “Bu yiyecekleri götürmemiz için yolda bizi adeta durdurdular… kahvaltı ve tatlı parasını vermemize izin vermiyorlar… bütün halk acil durum ekipleri oldu. Unutmayın, kahramanlar onlar. Biz sadece sizin umudunuz” mesajını Twitter’da paylaştı.

Paylaşım yaklaşık 8 milyon görüntülenirken İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği ise paylaşıma, “Efsanevi Türk misafirperverliği, yürekten” notunu düştü.

Binlerce sosyal medya kullanıcısı ise, “Afiyet olsun. Kan olsun, can olsun, güç kuvvet olsun” yorumları yaptı.

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