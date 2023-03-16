İsrail basını: Netanyahu saldırılara hemen karşılık verilmemesini istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkenin kuzeyinde düzenlenen saldırıya hemen karşılık verilmemesini istediği bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesi, ülkenin kuzeyindeki Hayfa şehrindeki Mecdu Kavşağı yakınında 13 Mart’ta el yapımı bir patlayıcının infilak ettiği saldırı sonrasında Netanyahu’nun güvenlik güçlerine verdiği talimatı aktardı.

Haberde, İsrail güvenlik güçlerinin Hayfa’daki saldırının failinin Lübnan topraklarından İsrail’e sızdığını tespit ettiği, bu nedenle güvenlik güçlerinden bir kesimin hükümete “Lübnan’a saldırıyı tavsiye ettiği” kaydedildi.

Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın ise bu taleplere karşılık İsrail ordusuna “bekleme” ve “acele etmeme” yönünde talimat verdiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, polis ve iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet’in (Şabak) yaptığı ortak açıklamada, 13 Mart’ta Hayfa’daki Mecdu Kavşağı yakınında bir kişinin ağır yaralandığı saldırının failinin Ara bölgesinde durdurulan bir otomobildeki silahlı kişinin Şabak ve polis tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Söz konusu kişinin etkisiz hale getirilmesinin başka bir terör saldırısını engellediği aktarılan açıklamada, soruşturmada elde edilen ilk verilere göre, patlamayı gerçekleştiren söz konusu şahsın bu hafta başlarında Lübnan topraklarından İsrail’e sızdığının anlaşıldığı duyuruldu.

Açıklamada, patlamayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüldüğü ve bu kapsamda Hizbullah’ın bu olaya ne ölçüde dahil olduğunun araştırıldığı kaydedildi. (AA)

İlginizi Çekebilir Fransa, Paris'e dahi gelse İsrailli aşırı sağcı bakana randevu vermeyecek

İlginizi Çekebilir İsrailli bakanın skandal çağrısı sonrası yeni gelişme