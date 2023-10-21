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İsrail, Gazze’de pazar yerini vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail'in Gazze'de bir pazar yerine hava saldırısı düzenlediği öğrenildi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Yayınlanma: 21:17 - 21 Ekim 2023 Güncellenme:
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