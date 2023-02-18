İsrail kurtarma ekibi ‘tehdit var’ diyerek Türkiye’den ayrılmıştı… Dikkat çeken iddia

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası İsrail’den Türkiye’ye gelen arama kurtarma ekipleriyle ilgili olarak İsrail basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Sozcu.com.tr

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İsrail'den Türkiye'deki deprem bölgelerine gelen arama kurtarma ekiplerinin “güvenlik riski iddiaları” Türkiye basınında da yer almıştı.

Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyeti yürüten İsrailli gruplardan United Hatzalah, Twitter’da yaptığı açıklamada “İsrail ekibine yönelik ciddi güvenlik tehditleri nedeniyle kurtarma görevini sonlandırıyoruz ve ekibimiz en kısa zamanda İsrail’e dönecek” ifadelerini kullanmıştı. United Hatzalah Başkan Yardımcısı Dov Maisel, “Ekibimizi Türkiye'nin Suriye sınırına çok yakın olan bu bölgesine göndermenin belli riskleri olduğunu biliyorduk ama hayat kurtaracak bu operasyon için tehditleri azaltacak önlemleri almıştık. Maalesef İsrail delegasyonuna yönelik her an gerçekleşebilecek bir tehdit hakkında sağlam bir istihbarat aldık” demişti.

Öte yandan bu tehdide dair detaylı bilgi verilmemişti.

SİLAHLARI TESLİM ETMELERİ İSTENDİ

İsrail'in önde gelen yayın organlarından YNET'in ordu kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Türk yetkililer deprem bölgesine gelen İsrailli yardım ekiplerinden yanlarındaki silahları teslim etmelerini istedi. Türk yetkililerin, diğer ülkelerden gelen yardım ekiplerinin silah taşımadığını söyleyerek İsraillilerin silahlarını aldığı belirtildi.

İsrailli ekiplerin kendilerine yönelik tehdidin diğer ülke ekiplerinden farklı olduğunu savunduğu, hatta İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinin de devreye girdiği, silahları alınan İsrailli kurtarma ekiplerine Türkiye tarafından koruma sağlandığı kaydedildi.

Ynet'in haberine göre Türk makamlar, İsrail'in deprem bölgesinde kendi korumalarını sağlamak isteyen tek ülke olduğunu bildirerek bunu “kabul edilemez” diye niteledi.

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