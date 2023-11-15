İsrail ordusu Şifa hastanesine gece saldırdı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Tıp Merkezi'nin bir kısmına yönelik askeri operasyona başladığını duyurdu.

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İsrail ordusu, Şifa Hastanesi’ndeki Hamas militanlarına karşı bir baskın düzenlediğini ve onları teslim olmaya çağırdığını ve binlerce Filistinli sivilin hala Gazze Şeridi’nin en büyük hastanesinde barındığını söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundan yaptığı paylaşımda, Şifa Tıp Merkezi’nin belirli bir bölümüne yönelik askeri operasyon yürütüldüğünü belirtti. Adraee, operasyonun hastane içindeki vatandaşları, sağlık ekiplerini ve hastaları hedef almadığını öne sürdü.

OPERASYON ÖNCESİ BİLGİ VERİLDİ

Operasyon öncesinde hastane müdürlüğüne konunun iletildiğini dile getiren Adraee, operasyon öncesinde hastaneden hasta ve sığınanlardan boşaltılması yönünde çabaların gösterildiğine işaret etti. Öte yandan Gazze’deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonun başlatılacağına dair bilginin Şifa Hastanesi’ne verildiğini doğruladı.

Gazze sağlık bakanlığı genel müdürü Dr. Münir el-Bursh, El Cezire televizyonuna İsrail güçlerinin sağlık kompleksinin batı tarafına baskın düzenlediğini söyledi.

KOMUTA MERKEZİ VAR İDDİASI

İsrail, Hamas’ın El Şifa’nın altında bir komuta merkezi bulunduğunu ve hastaneyi ve altındaki tünelleri askeri operasyonları gizlemek ve rehineleri tutmak için kullandığını söyledi. Hamas ise bunu reddediyor.

BELİRLİ BİR ALANA YAPILDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İstihbarat bilgilerine ve operasyonel gerekliliğe dayanarak, İsrail Savunma Kuvvetleri Şifa hastanesindeki belirli bir alanda Hamas’a karşı hassas ve hedefli bir operasyon yürütüyor.”

SİLAH SATIŞI PATLADI

Al-Jazeera televizyon kanalı canlı yayında telefonla bağlandığı Şifa Hastanesi Müdürü Münir el-Berş, hastaneye yönelik silah atışlarının ve bombardımanın sürdüğünü belirtti. El-Berş, “Şayet hayatta kalırsak, görevimizi sürdüreceğiz, şayet şehit olursak cennette buluşuruz.” ifadelerini kullandı. Hastane içinden canlı yayında telefon konuşmalarına katılan siviller, saldırılardan dolayı, pencerelerden uzakta hastanenin iç koridorlarında kalmayı sürdürdüklerini kaydetti.

YARIM HURMAYLA İDARE EDİYORUM

Al-Jazeera’nın hastaneden kesintisiz süren telefon bağlantısına katılan Ahmed adlı bir sivil vatandaş, spikerin “yeme içme konusunu nasıl yapıyorsunuz” şeklindeki sorusuna karşılık, “Yanımda birkaç hurma var her gün bir hurmanın yarısını yiyorum.” şeklinde cevap verdi.

1500 SAĞLIK EKİBİ 7 BİN SIĞINMACI VAR

Daha önce Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasına yazan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, “İsrail işgali, iki saat boyunca şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarını sürdürerek, Şifa Tıp Merkezi’ni dört bir yandan kuşattıktan sonra burada bulunan herkesi ölüm çemberine sokuyor” ifadesini kullandı. Kudra, Şifa Hastanesi içinde 1500 kişilik sağlık ekibi ve 7 bin kadar sığınmacı olduğuna dikkat çekti.

GAZZE’NİN EN BÜYÜK HASTANESİ

İsrail ordusu, El Şifa Hastanesi’ndeki Hamas militanlarına karşı bir baskın düzenlediğini ve onları teslim olmaya çağırdığını ve binlerce Filistinli sivilin hala Gazze Şeridi’nin en büyük hastanesinde barındığını söyledi.

Gazze sağlık bakanlığı genel müdürü Dr. Münir el-Bursh, El Cezire televizyonuna İsrail güçlerinin sağlık kompleksinin batı tarafına baskın düzenlediğini söyledi. Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle: “Şifa Kompleksi’ndeki sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından tam sorumlu olan işgal güçleridir” dedi. AA-REUTERS