İsrail ve Hizbullah arasında şiddetli çatışmalar sürüyor
Hizbullah, İsrail’e ait sınırdaki 2 askeri noktaya saldırırken İsrail ordusu, Hizbullah'a ait "hedefleri" vurdu.
Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, İsrail’in sınırda yer alan 2 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah, Lübnan’ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail’in sınırdaki Bustan ve Er-Rahib askeri noktalarına güdümlü füze ve “uygun silahlarla” saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.
İsrail ordusu ise, Lübnan topraklarından düzenlenen roket saldırılarına karşılık, Hizbullah’a ait “hedefleri” topçu atışıyla vurduğunu duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine yaklaşık 25 roket atılması sonucu bölgede sirenlerin çaldığı belirtildi. Saldırıda yaralanan olmadığı aktarılan açıklamada, İsrail topçularının roketlerin atıldığı yeri hedef aldığı ifade edildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü. (AA)