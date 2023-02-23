İsrail, Yunanistan ve ABD ortak askeri tatbikatı sona erdi

İsrail, Yunanistan ve ABD piyade kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikat sona erdi.

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail, Yunanistan ve ABD kara kuvvetlerinin birden fazla senaryonun simüle edildiği ve Yunanistan topraklarında gerçekleştirilen ortak askeri tatbikatının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın askeri yeniliklere ve uluslararası profesyonel diyaloğu yönetmeye odaklanılarak kalabalık mahallelerde çatışmalar, savaş sırasında lojistik ikmal, gece savaşları, mühendislik yetenekleri, topçu ve sınır koruması dahil çeşitli alanları kapsadığı aktarıldı.

Tatbikatın bölgesel tehditlerle başa çıkma ve bunlarla mücadele etme noktasında yetenekleri geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla ordular arasındaki ilişkilerde temel ve önemli bir mekanizmayı temsil ettiği belirtildi.

İsrail’in Atina’daki askeri ataşesi Tal Wallenberg de tatbikatın, Yunan Kara Kuvvetleri ile önemli ilişki ve işbirliğinin sürdürülmesinin bir yansıması olduğunu kaydetti. (AA)

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