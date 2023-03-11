İsrail’de aşırı sağcı hükümete ‘muhalif asker’ şoku

Askeri yetkililerin siyasete pek müdahil olmadığı İsrail'de yedek subayların hükümetin yargı reformlarına sert tepkisi ülkede şok etkisi yarattı.

Sozcu.com.tr

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İsrail’de Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki aşırı sağcı hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemesine karşı yedek subaylardan gelen tepkiler ülkede büyük tartışma yarattı.

İsrail Hava Kuvvetleri’nin yanı sıra özel kuvvetler ve istihbaratta görevli yüzlerce yedek subay, Yüksek Mahkeme’nin zayıflatılması halinde birliklerindeki görevlerini sürdürmeyeceklerini açıkladı. Ülkenin farklı güvenlik servislerindeki yedek subaylardan art arda gelen mesajlar, bugüne kadar ordu ve istihbaratın iç siyasete müdahaleden uzak tutulduğu ülkede şaşkınlıkla karşılandı.

Başbakan Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail ordusunu siyasi söylemlerden uzak tutmak gerekiyor” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun “askerlik görevinin kırmızı çizgi” olduğu yönündeki uyarısına rağmen güvenlik birimlerinin tepkileri devam ediyor.

‘BU TEPKİYİ BEKLEMİYORLARDI’

Yediot Ahronot gazetesi analistlerinden Avi Issacharoff, “Hükümet öncülüğündeki darbeye karşı tüm protestolara rağmen hava kuvvetleri, istihbarat ve özel kuvvetler gibi servislerdeki yedek subaylardan gelen mesajlar kesinlikle beklenmiyordu. İsrail halkı arasında bunun büyük bir etkisi oldu. Şunu söyleyebilirim: Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ekibi dahi yedek subayların bu tepkisini beklemiyordu” dedi.

Netanyahu ve onu destekleyen siyasi partilerin, yargı düzenlemelerine karşı protestoların yüzlerce veya birkaç bin kişinin katılacağı gösterilerle sınırlı kalabileceği beklentileriyle bu yola girdiklerine işaret eden Issacharoff, “Bu nedenle yüz binlerce İsraillinin sokağa dökülmesi kendileri için sürpriz oldu” diye konuştu. Ülkede yapılan anketlere göre, halkın yüzde 62’sinin “yargı reformları” olarak atılan adımlara karşı olduğuna dikkati çeken Issacharoff, halkın reform istediğini ancak Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin kısıtlanmasına karşı çıktığını vurguladı.

Issacharof, yedek subayların gösterdiği tepkinin halk tepkisiyle paralel seyrettiğine işaret ederek subayların da İsrail halkı gibi diktatörlük istemediğini ve geleceklerinden endişe ettiğini savundu.

ASKERLER DE PROTESTOLARA KATILDI

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), ülke genelindeki “Diktatörlük Karşıtı Gün” protestoları çerçevesinde yedek subayların, Hayfa Limanı’na yanaşmaya çalışan bir konteyner gemisini engellediğini belirtti.

Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin, yedek subayları sakinleştirme çabaları ise sonuç vermedi. İsrailli yedek subayların, aşırı sağcı hükümetin yargı düzenlemelerine karşı tepkileri günlük olarak tekrarlanmaya başladı.

İsrail Hava Kuvvetlerindeki bir grup subay da 7 Mart Salı günü Genelkurmay Başkanı Halevi ile toplantılarında, hükümetin yargı düzenlemeleriyle ilgili tasarılarının onaylanması halinde çok sayıda arkadaşıyla görevi bırakacakları uyarısında bulundu.

“The Times of Israel” gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde de muhalefetin yargı düzenlemelerine karşı çabalarının ordu saflarında yayıldığına dikkat çekildi. Haberde, subaylardan gelen protestoların ordu operasyonlarını etkileyebileceği ihtimaline karşı Genelkurmay Başkanı Halevi’nin ordudaki subaylarla toplantılar yaptığı aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı yedek subaylarla görüştüğünü kaydetti. Galant, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yedek subaylarla yaptığım toplantıda, İsrail’in güvenliğine yönelik gerçek bir tehlike oluşturduğu için ordudaki protestoları kabul etmeyeceğimi belirttim. Ordunun herhangi bir çatışmaya girmemesini sağlamamız gerektiğini vurguladım ve hükümeti protesto etmenin devlete karşı harekete izin vermediğini unutmamamız gerektiğini vurguladım.” (AA)

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