İsrail’de “terör suçluları” için idam cezası getiren teklif Meclis komitesinde kabul edildi

İsrail'de terör suçluları için idam cezası getiren yasa teklifi Meclis komitesinde kabul edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu teklifin Meclisteki Yasama İşleri Komitesinde kabul edildiğini duyurdu.

Yasa teklifini Meclise sunan aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi’nin lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Yahudi Gücü’nün teröristlere karşı idam cezası teklifi, Meclis komitesinde kabul edildi. 2 Yahudi’nin terör saldırısında öldürüldüğü bir günde bundan daha anlamlı bir şey olamaz.”

Teklifin, hükümette kabul edildikten sonra Mecliste yapılacak üç oylamada da onaylanarak yasalaşması halinde, “İsrail vatandaşlarına karşı” terör suçu işleyenlere idam cezası verilebilecek.

Öte yandan İsrail basınındaki haberlerde, idam cezasına ilişkin yasa teklifinin sadece İsraillilere yönelik terör saldırıları için uygulanacağına, Filistinlilere yönelik terör saldırılarını ise kapsamayacağına dikkat çekildi.

Netanyahu’nun partisi Likud’un söz konusu yasa teklifine daha önce çekinceyle yaklaştığı ancak bugün işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yahudi yerleşimcinin öldürülmesinin ardından komitede teklifi desteklediği ifade edildi.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet’in (Şabak) daha önce idam cezası gündeme geldiğinde bunun “caydırıcı etkisi olmayacağı” yönünde görüş beyan ettiği hatırlatıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Yahudi Gücü Partisi’nin lideri Ben-Gvir, fanatik Yahudi yerleşimcilerle Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleme, Filistinlilere karşı silah çekme, evinden zorla çıkarılmak istenen Filistinlilerin evinin önünde çadır kurma gibi pek çok tartışmalı eyleme imza atmıştı.

Netanyahu’nun Itamar Ben-Gvir’in partisi Yahudi Gücü ile yaptığı koalisyon anlaşmalarında, terör suçlarına idam cezası getirilmesi konusu da yer almıştı. (AA)

İlginizi Çekebilir Yunanistan, Batı Trakya’da İsrail ve ABD ile ortak tatbikat yaptı