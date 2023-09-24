İsrail’de Yom Kippur nedeniyle hayat durdu

İsrail'de Yom Kippur kutlamaları başladı. Milyonlarca Yahudi, en kutsal dini bayramını kutlarken ülkede hayat adeta durdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail’de milyonlarca Yahudi, “Kefaret Günü” anlamına gelen ve en kutsal dini bayram sayılan Yom Kippur’u kutluyor.

Bu yıl 24-25 Eylül tarihlerinde kutlanan Yom Kippur nedeniyle resmi tatilin olduğu ülkede hayat adeta durdu.

Havaalanları, toplu taşıma araçları, radyo ve televizyon kurumları faaliyetlerine ara verirken, resmi daireler, dükkanlar ve iş yerleri de kapandı.

İsrail güvenlik güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki bazı noktaları beton bloklarla kapattı.

Yahudi inancına göre, Yom Kippur’un kökenleri Hazreti Musa’nın “On Emir” ile Sina Dağı’ndan inişine dayanıyor.

İnanışa göre, İsrailoğulları’nın altından bir buzağıya taptığını görünce öfkeye kapılan Hazreti Musa, halkı için af dilemek üzere tekrar dağa çıkıyor. Buna dayanarak Yahudiler, yıl boyunca işledikleri günahlar için “kefarette” bulunuyor.

Yom Kippur’u oruç tutup ibadet ederek geçiren Yahudiler, kutsal gün boyunca sinagoglarda dua edip tüm dünyevi uğraş ve zevklerden uzak durmaya çalışıyor. (AA)

İlginizi Çekebilir İsrail'den Batı Şeria'ya kanlı baskın... Öğrencileri de gözaltına aldılar