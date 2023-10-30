İsrail’den gelen yolcu uçağını bastılar

Tel Aviv'den Rusya'ya giden bir uçak ülkeyi karıştırdı... Uytaş Havalimanı'nı basan bir grup, uçaktan inenlerin pasaportlarını almaya ve kimin Yahudi olduğunu tespit etmeye çalıştı.

Sozcu.com.tr

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Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırı sonrasında Filistin halkını sistematik olarak hedef alan İsrail’e tepkiler giderek artarken gece yarısı yaşanan bir olay gündem oldu.

İsrail’den kalkan ve WZ4728 numaralı yolcu uçağının Rusya’nın Dağıstan bölgesine iniş yaptığı sırada Uytaş Havalimanı’nı basan bir grup eylem yaptı. Öfkeli kalabalık Uytaş Havalimanı’nı basarken, piste çıkarak Tel-Aviv’den gelen uçağı ele geçirmeye çalıştı.

Grup, yolculardan pasaportlarını isterken, Yahudileri bulmaya çalıştı. Havalimanındaki terminallerin kapılarını kıran ve pistte koşturan grubun İsrail karşıtı slogan attığı videolar da sosyal medyada yayınlandı.

Öfkeli kalabalık, “Çocuk katillerine Dağıstan’da yer yok” sloganlarının yazılı olduğu pankartlar tuttu. Göstericilerin bir polis aracına da zarar verdiği belirtilirken Sağlık Bakanlığı 20’den fazla insanın yaralandığını ve 2 kişinin durumunun ise ağır olduğunu aktardı.

Rus yetkililer havalimanının kapatıldığını belirtirken olayla ilgisi olduğu düşünülen 60 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Havalimanının 6 Kasım’a kadar kapalı tutulacağı belirtildi.

RIA haber ajansı, olaya karışan gruptakilerden 150’sinin kimliğinin tespit edildiğini ve 9 polis memurunun da yaralandığını aktardı. Yaralananlardan 2’sinin tedavisinin hastanede devam ettiği de duyuruldu.

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