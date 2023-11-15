İsrail’den Lübnan’a yeni tehdit

Gazze’ye yoğun saldırılarına devam eden İsrail’in Lübnan ile arasındaki gerilim gittikçe artıyor. İsrail’den Lübnan’a bir kez daha tehdit mesajı geldi.

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Eski İsrail Savunma Bakanı ve ülkede ‘savaş kabinesi' olarak adlandırılan ‘Acil Durum Hükümeti’nin üyesi Benny Gantz, İsrail'in nerede olursa olsun Hamas mensuplarının peşine düşeceğini söyleyerek Lübnan’ı tehdit etti.

Gantz, başkent Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenledi ve “İsrail ordusunun Gazze kentindeki operasyonlarını derinleştirdiğini” söyledi.

“NEREYE GİTMEMİZ GEREKİYORSA…”

Hamas ile mücadele vurgusu yapan Gantz, “Hamas savaşçılarını ortadan kaldırmak için Gazze'de ve tüm dünyada nereye gitmemiz gerekiyorsa oraya gideceğiz” diye konuştu.

Gantz, Lübnan'a işaret ederek, “Güneyde (Gazze Şeridi'nde) etkili bir şekilde yaptığımız şey ihtiyaç halinde kuzeyde (Lübnan) daha iyi şekilde yapılabilir” dedi.

“ARA VERMEMİZ GEREKSE BİLE…”

“Gazze Şeridi'nde sınırlı şekilde çatışmalara ara verilse bile bunun savaşı durdurmaya yetmeyeceğini” söyleyen eski İsrail Savunma Bakanı, “Rehinelerimizi geri almak için çatışmalara ara vermemiz gerekse bile hedeflerimize ulaşana kadar savaş durdurulmayacak” ifadelerini kullandı.

Hamas’ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'a dair Gantz, “Sinvar’ın İsrail toplumunu böleceği zannına kapıldığını ve olan biteni gördükten sonra da Hamas'ın savaşı kaybettiğini anladığını” da sözlerine ekledi.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E SALDIRI

Hizbullah, İsrail ordusuna karşı düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ordusunun “Ruveysat el-Alem” ve “Ramim” askeri noktalarına uygun silahlarla saldırı düzenlendiği, hedeflerin tam isabet vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Lübnan topraklarından İsrail tarafına bir dizi roket atıldığı, saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi.

Saldırının yapıldığı noktaların topçu atışıyla hedef alındığı belirtilen açıklamada, İsrail ordusuna ait tankların da Hizbullah’a ait gözlem noktasını vurduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınır üzerinde yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri ölmüştü.

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