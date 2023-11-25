İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 66 gazeteci öldü

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 66 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında ölen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail’in saldırılarında 6’sı kadın 66 gazetecinin öldüğü belirtilen açıklamada, 2 gazetecinin kayıp olduğu, 31 gazetecinin de İsrail hapishanelerinde tutulduğu ifade edildi. Sendika, uluslararası insan hakları kuruluşlarına, İsrail’in gazetecilere yönelik ihlallerini sıkı takip etmeleri çağrısında bulundu.

Filistin haber ajansı WAFA’da 22 Kasım’da yer alan haberde, İsrail bombardımanında 2 gazetecinin daha öldüğü belirtilerek, İsrail’in 7 Ekim’den beri süregelen saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci sayısının 64’e ulaştığı kaydedilmişti.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150’den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00’de yürürlüğe girdi.

Uzlaşıya göre, çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek ve bu sürede Hamas’ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. (AA)

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