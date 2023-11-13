İsrail’in hedefindeki Şifa Hastanesi’nde prematüre bebekler bir bir ölüyor

İsrail saldırılarından kaçan binlerce sivilin sığındığı, elektrik, gıda ve suyun tükendiği Gazze'nin en büyük sağlık kurumu olan Şifa Hastanesi'nde mahsur kalan ağır hastalar ve yeni doğan bebekler ölmeye başladı.

Sozcu.com.tr

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Gazze’ye bomba yağdıran İsrail’in hedefindeki Şifa Hastanesi’nde büyük bir insanlık dramı yaşanıyor.

Binlerce sivilin sığındığı Gazze’nin en büyük hastanesinde İsrail’in saldırıları yoğunlaştırmasıyla çok sayıda kişi hayatını kaybederken faaliyetlerin durmasıyla ağır hastalar ve yeni doğan bebekler ölmeye başladı.

İSRAİL DIŞARI ÇIKANI VURUYOR

Binlerce Gazzelinin mahsur kaldığı hastaneden çıkanların İsrail füzelerinin ve keskin nişancıların hedefi olduğu belirtiliyor.

Doktorlar ve hemşireler elektrik, su ve gıdanın tükendiği hastanede prematüre doğan ve çalışamaz hale gelen kuvözlerden çıkarılan bebekleri ve ağır yaralı hastaları hayatta tutmak için büyük bir mücadele veriyor.

Medical Aid for Palestinians isimli sivil toplum örgütü, Şifa Hastanesi’ndeki bebekleri güvenli yerlere nakletmenin imkansız olduğunu vurguladı. Ambulansların hastaneye yaklaşamadığını ve İsrail saldırılarına maruz kaldığını kaydeden yetkililer, ateşkes ilan edilmezse tüm bebeklerin yakında öleceğine dikkat çekti.

‘BURADA HAMAS YOK’

Şifa Hastanesi yetkilileri de sayıları 40’a yakın bebeklerden bazılarının hayatını kaybettiğini, üç hemşirenin de bombardımanda öldüğünü duyurdu. Hastanedeki altyapının bombardımanda büyük zarar gördüğü kaydedildi.

Hastanenin baş cerrahı Doktor Mervan ebu Sayda, binanın Hamas tarafından kullanıldığı iddiasını reddederek İsrail’in hastaneden tahliyelere yardım ettiği iddiasını da “büyük yalan” olarak niteledi.

Hamas da, kendilerinin Şifa Hastanesi’nin yönetiminde taraf olmadıklarını, karar alma mekanizmasında bulunmadıklarını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Şifa Hastanesi’nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor” ifadelerini kullandı.

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