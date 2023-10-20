İsrail’in kilise saldırısında ölü sayısı yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölü sayısı 20'ye çıktı.

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Gazze’deki hükümetin medya ofisi tarafından konuya dair açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail’in dün doğrudan Rum Ortodoks Kilisesi’ni hedef alması sonucu ölenlerin sayısının 18’i Hristiyan 20 kişiye ulaştığı belirtildi.

Gazze’deki İçişleri Bakanlığı, dün akşam İsrail’in Gazze’deki Rum Ortodoks Kilisesi’ni hedef aldığını duyurmuş, Sağlık Bakanlığı da saldırı sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İRAN’DAN TEPKİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki Rum Ortodoks Kilisesi’ni hedef aldığı saldırıyla Gazze’de işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklediğini belirtti.

İsrail’in hastanelere, camilere ve kiliselere saldırılarının “hiçbir insani, ahlaki, dini ilke ve değere bağlı olmadığını gösterdiğini” ifade eden Kenani, şunları kaydetti:

“Bu korkunç suçları belgelemek, yetkili uluslararası mahkemelere sunmak ve Siyonist suçluları ve onların destekçilerini cezalandırmak uluslararası bir sorumluluktur.”

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 306’sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 1524’ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. İsrail’in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti. (AA)

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